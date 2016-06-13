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    Блаттер: «Шары для жеребьевки можно нагреть. Я видел, как это делали для клуба из Италии»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что был свидетелем нечестной жеребьевки в одном из европейских кубковых турниров.

    «Жеребьевку можно подстроить. Я видел это собственными глазами, и это выглядело, как обман. Я говорю о жеребьевке одного европейского турнира, когда клуб из Италии получил нужного соперника. Шары можно как нагреть, так и охладить. Я был свидетелем подобного случая.

    Сам я в этом никогда не принимал участия, но другие президенты делали это. Моя совесть чиста», – приводит слова Блаттера Le Nacion.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 21:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 14 июня 2016, 02:16

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 14 июня 2016, 01:32

      Теперь я уверен как Реалу достался Вольфсбург,Рома и мертвый Мансити ))!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 14 июня 2016, 00:37

      блатер свои шары точно пригрел в фифа
      что бы они отвалились у тебя

      0
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 14 июня 2016, 00:37

      Конкретно называй, а иначе это все бла бла бла

      1
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      Рейтинг: +5

      geragera 14 июня 2016, 00:37

      а че только сейчас заговорил?

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 июня 2016, 00:07

      походу теплые шары - это лучшее воспоминание Блаттера.. а сейчас шары уже остыли..

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 13 июня 2016, 23:23

      конечно не делал - Инфантино же шары всегда доставал

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 июня 2016, 22:55

      Так чего же ты молчал, Зепп, все это время? Как я понял, этот итальянский клуб до сих пор здравствует и за время президентства Блаттера никаких санкций не получил, как и организаторы всех этих махинаций. Выходит, что Блаттер либо все это время занимался сокрытием преступления, что никак его не красит, либо просто набрасывает на вентилятор, не располагая никакими данными.

      1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 13 июня 2016, 22:51

      Кому их не нагревают

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > JUVENTINO-666 13 июня 2016, 23:14

      я зимой тоже шары грею.

      6
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 22:50

      Предлагаемые меры (на выбор):
      1. Вынимать шары руками, облаченными в толстые шерстяные перчатки.
      2. Смазать шары солидолом, чтобы те выскальзывали из рук. Извлекать с помощью магнита.
      3. Воткнуть в шары множество острых иголок, чтобы не было желания их ощупывать. На всякий пропитать иглы ядом кураре.
      4. Расплющить шары в блины. Выложить их на сковороде. Включить газ на полную. Подавать горячими спустя 5 минут.
      5. Открыть все шары. Извлечь оттуда свернутые бумажки с названиями команд. Не разворачивая, бросить бумажки в барабан. Закрыть барабан. Вращать барабан. Открыть барабан. Не глядя достать одну бумажку. Развернуть. Прочитать. Показать. В камеру! (во всех смыслах)

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