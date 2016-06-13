Блаттер: «Шары для жеребьевки можно нагреть. Я видел, как это делали для клуба из Италии»

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Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что был свидетелем нечестной жеребьевки в одном из европейских кубковых турниров.
«Жеребьевку можно подстроить. Я видел это собственными глазами, и это выглядело, как обман. Я говорю о жеребьевке одного европейского турнира, когда клуб из Италии получил нужного соперника. Шары можно как нагреть, так и охладить. Я был свидетелем подобного случая.
Сам я в этом никогда не принимал участия, но другие президенты делали это. Моя совесть чиста», – приводит слова Блаттера Le Nacion.
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