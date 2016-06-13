Зинченко: «Мое будущее? Давайте будем говорить об этом после чемпионата Европы»

Полузащитник «Уфы» и сборной Украины Александр Зинченко не намерен обсуждать свое будущее во время чемпионата Европы-2016. Напомним, что вчера украинцы уступили немцам со счетом 0:2.

«Мое будущее? Давайте будем говорить об этом после чемпионата Европы. Сейчас Евро, и мы говорим только о нем.

Да, мы проиграли. Но немцы – действующие чемпионы мира. Они хорошо играли, хорошо держали мяч. У нас был момент, чтобы сравнять счет, и второй тайм получился бы совсем другим.

После выхода на замену мне нужно было добавить креатива впереди», — сказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что им активно интересуются «Боруссия» и «Манчестер Сити».