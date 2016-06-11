Кокорин: «Скорость либо есть, либо ее нет»

Форвард сборной России Александр Кокорин рассказал о том, насколько важны скоростные качества футболистов для игры национальной команды.



«Эксперты считают моим главным достоинством скорость? Пожалуй, да. Это качество проявилось у меня с детства, чему я очень рад, так как в наше время без него никуда. И технику, и физику можно подтянуть, а скорость либо есть, либо ее нет. Сложно сказать, кто самый быстрый игрок в сборной России. Вот в «Анжи», помню, проводились специальные тесты, и там можно было выявить самого быстрого. А так, разве что вы со стороны можете сказать, кто в сборной самый быстрый.



Имеет ли скорость решающее значение для игры сборной? Леонид Викторович как раз и требует от нас применять ее чаще. Это было видно, к примеру, по матчу со Швецией, когда у нас было немало интересных атак именно за счeт рывков за спину, резких перемещений по полю. Наверное, будем пробовать так же играть и во Франции», — сказал он.