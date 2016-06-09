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    Испанские болельщики ставят на Де Хеа

    В Испании продолжают спорить на счет голкипера сборной номер один. Болельщики национальной команды имели возможность проголосовать за вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа и его коллегу из «Порту» Икера Касильяса. Из 50 тысяч проголосовавших болельщиков, большая часть отдали свои голоса за Де Хеа.

    Кроме вратарского вопроса в голосовании предлагалось выбрать стартовый состав команды на матч против Чехии. Он выглядит следующим образом: Де Хеа, Альба, Пике, Рамос, Хуанфран, Бускетс, Фабрегас, Сильва, Иньеста, Нолито, Мората.

    Источник: Marca

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    09.06.2016 07:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 13 июня 2016, 13:54

      Так и будет
      Его время пришло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 9 июня 2016, 11:19

      Норм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июня 2016, 10:20

      Де Хеа лучший в Испании !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 июня 2016, 09:56

      на картинке Коке,а в списке Сеск)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 9 июня 2016, 09:40

      Да Де Хеа хорош.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 9 июня 2016, 09:12

      Просто время Касильяса прошло) Де Хеа лучший на данный момент в Испании.

      0
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