Головин включен в список талантливых молодых игроков Евро-2016

Журналисты британского издания BBC составили список 12 молодых игроков, которые могут громко о себе заявить на предстоящем Евро-2016. Стоит отметить, что в него вошел Александр Головин, которого назвали «русским Роналду».

«Головин – атакующий полузащитник, которого называют «русским Роналду». Ему лишь недавно исполнилось 20 лет. Он забивал в двух первых матчах за взрослую сборную, а также выиграл чемпионат Европы-2013 среди юношей. На Евро-2016 он должен заменить травмированного Алана Дзагоева», – такую оценку дали журналисты ВВС.

Что касается всего списка, то в него вошли следующие футболисты:

Анте Чорич (Хорватия), Эмре Мор (Турция), Людвиг Аугустинссон, Виктор Линделеф (оба – Швеция), Бартош Капустка, Аркадиуш Милик (оба – Польша), Данилу Перейра, Ренату Санчеш (оба – Португалия), Брель Эмболо (Швейцария), Миши Батшуайи (Бельгия) и Кингсли Коман (Франция).