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  • Головин включен в список талантливых молодых игроков Евро-2016

Головин включен в список талантливых молодых игроков Евро-2016

8 июня 2016, 17:06
16

Журналисты британского издания BBC составили список 12 молодых игроков, которые могут громко о себе заявить на предстоящем Евро-2016. Стоит отметить, что в него вошел Александр Головин, которого назвали «русским Роналду».

«Головин – атакующий полузащитник, которого называют «русским Роналду». Ему лишь недавно исполнилось 20 лет. Он забивал в двух первых матчах за взрослую сборную, а также выиграл чемпионат Европы-2013 среди юношей. На Евро-2016 он должен заменить травмированного Алана Дзагоева», – такую оценку дали журналисты ВВС.

Что касается всего списка, то в него вошли следующие футболисты:

Анте Чорич (Хорватия), Эмре Мор (Турция), Людвиг Аугустинссон, Виктор Линделеф (оба – Швеция), Бартош Капустка, Аркадиуш Милик (оба – Польша), Данилу Перейра, Ренату Санчеш (оба – Португалия), Брель Эмболо (Швейцария), Миши Батшуайи (Бельгия) и Кингсли Коман (Франция).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Россия Головин Александр
Комментарии (16)
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84aivengo
1465395166
а рэшворд? уже оправдал надежды и преобразился в профессионала ?
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ГераХэвиЛОКО
1465395303
Коман и милик зажгут
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famylka1
1465395993
лол если у пацан норм играет то он всегда второй роналду (по версии сми)
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sour12
1465397142
странно никто ещё не написал что гинер купил очередное британское издание? а вообще классно когда владелец команды может купить всех и даже путина ахахахахахаха )))))))))
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LOKOfanatik19
1465397664
И интересно, одну и ту же статью печатать несколько раз???? А ?
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кто там
1465403832
а где же супер молодежь из супер пупер срамтаковской школы?) с бомжами ясно и так) деньги решают своих не надо)
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OOOVVV.
1465408030
Ну ну,дай бог,впрочем,с британской колокольни может и виднее.
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ивановец
1465409593
главное что бы не перегорел
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bzfar
1465410525
Хороший парень! Надеюсь ему предоставят шанс на ЕВРО
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Deniskl
1465445854
А где в списке англичанин Рэшфорд?
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