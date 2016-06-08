Глушаков: «Надо улыбаться, веселиться»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что команда находится в оптимальной форме перед стартом чемпионата Европы-2016.

«Команда думает о турнире, есть небольшое волнение. Но я думаю, что волнения от того, что журналисты много пишут и чуть-чуть нагнетают. Надо улыбаться, веселиться. Такой турнир впереди – мы приехали, солнце появилось во Франции, так что к этому надо относиться с улыбкой. У нас был хороший подготовительный период, команда сейчас в оптимальной форме. А микротравмы всегда есть у футболистов – это мелочи», – считает Глушаков.

Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией.