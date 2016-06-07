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    Неймар может оказаться в тюрьме на срок до двух лет

    Нападающий «Барселоны» Неймар попал под подозрение в мошенничестве в отношении фонда DIS при его переходе в стан сине-гранатовых из «Сантоса».

    Как утверждают представители фонда, 40 процентов от суммы трансфера бразильца должны были поступить на счет организации. Однако DIS получил лишь 17,1 миллиона евро, в то время как каталонский клуб заплатил за форварда 83,3 миллиона.

    В отношении Неймара прокуратурой Верховного суда Испании будет открыто дело. Как сообщает Cadena Ser, ему и его отцу грозит от полугода до двух лет тюрьмы за финансовые махинации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2016 13:24
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 июня 2016, 17:58

      Худший "пас" Месси...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 7 июня 2016, 17:29

      неймару нельзя на зону с его прическами))

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2016, 17:13

      Да уже всю Барсу бы пересадили.... То Месси, то Неймар. Вот что из Реала никого, кроме Бензема не садят..))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Manuilov_M 7 июня 2016, 17:12

      интересно чем все это закончится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 7 июня 2016, 16:51

      Это очередной пиар,увидите...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 7 июня 2016, 16:47

      Бабки есть, откупится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Aiur 7 июня 2016, 15:58

      интересно было бы)

      0
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      Рейтинг: +6

      Mike Pronka 7 июня 2016, 15:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как указано выше Неймар заплатил 17.1 млн, а должен был заплатить 40% от трансфера, который составил 83.3 млн,то есть спортсмен должен был заплатить 20.5 млн. Пропало 3.5 млн, я думаю что для игрока такого уровня это не проблема, и вскоре он их все равно выплатит

      -4
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      Рейтинг: +93

      barbardir > Mike Pronka 7 июня 2016, 15:11

      считать учись, клоун. 16 млн он не заплатил

      3
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      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > barbardir 7 июня 2016, 15:21

      Какие великие математики... я диву даюсь....

      +1

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > LOKOfanatik19 7 июня 2016, 15:28

      83.3 делим на 100 и умножаем на 40 ))))=33.32

      2
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      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > андрей андреев 8 июня 2016, 11:48

      ТАк я о чем, я плюсанул чуваку, что тот того на место поставил, если что :-)

      0
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 7 июня 2016, 15:05

      в анжи перейдет или в терек - там его не найдут)

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      Рейтинг: -36

      FatalMix > Alimpasha 7 июня 2016, 15:10

      а там российское гражданство, квартиру в грозном подарят - и лично вовка его не сдаст буржуям клятым))

      4
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 7 июня 2016, 15:05

      Комментарий удален.

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