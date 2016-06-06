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    УЕФА дисквалифицировал «Скендербеу» за договорные матчи

    УЕФА дисквалифицировал албанский клуб «Скендербеу» на один еврокубковый сезон за участие в договорных матчах, сообщает АР.

    Организация провела расследования, по результатам которого признала албанцев виновными в организации матчей с заранее определенным результатом в национальном чемпионате и еврокубках. «Скендербеу» с этим решением не согласен и намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

    Ранее сообщалось о том, что албанцы могли преднамеренно проиграть «Локомотиву» со счетом 0:3 в групповом этапе Лиги Европы сезона 2015/16.

    Отметим, «Скендербеу» в следующем сезоне должен был стартовать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2016 23:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17

      kex7 7 июня 2016, 09:41

      Нафига

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 июня 2016, 09:39

      Такими темпами можно и матч России с Лихтенштейном (7:0) под договорняк подвести!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 7 июня 2016, 05:54

      Албанцы это грязь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      EvgenyP 7 июня 2016, 05:16

      Албанцы попали под санкции!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      erofey83 7 июня 2016, 01:08

      ну парашники, цепляются за любую возможность насрать России в лоток, даже Скендербеу(заведомо проигравшую) уличить в сдаче матча))

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 7 июня 2016, 00:43

      Толкование могло быть неверным. Невыгодно сливать матч паровозам если ты в нём и так заведомо являешься аутсайдером, а вот купить матч с лиссабонским Спортингом им было бы очень даже выгодно, этот матч больше походил на дог. А вообще албанцам не стоило так уж явно играть на буков. Помимо дисквы, это им ещё влетит в "копеечку"...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июня 2016, 00:14

      Тогда и Локо надо хлопать.

      0
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      Рейтинг: -25

      Топс 7 июня 2016, 00:10

      шкендербеу устроят разгром

      0
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 7 июня 2016, 00:04

      Комментарий удален.

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 июня 2016, 00:01

      если Россия устроит разгром анличанам 11 июня, как предсказывают семшов с широковым, то им (англичанам) грозит дисквалификация...возможно широков с семшовым уже знали о договорняке?... интересные разворачиваются дела))

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