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    Роде сменил «Баварию» на «Боруссию»

    Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде перешел в дортмундскую «Боруссию». В понедельник футболист успешно прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом с новым клубом. Соглашение рассчитано до середины 2020 года.

    Ранее появилась информация, что Роде обойдется «Боруссии» в 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист провел в составе «Баварии» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    06.06.2016 17:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      liver and spartak 6 июня 2016, 19:12

      Хоть что-то в обратное направление

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 6 июня 2016, 17:56

      Рад, что сломал систему

      12
      Ответить
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