Гризманн: «В четверку сильнейших на Евро-2016 войдут Франция, Германия, Испания и Италия»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн оценил шансы своей национальной командой и соперников на победу на Евро-2016.

«Сборная Франции располагает сильными игроками, которые играют в лучших клубах Европы, поэтому, на мой взгляд, мы имеем команду, которая может претендовать на триумф на Евро-2016. При этом мы не должны терять концентрацию. Для начала нужно преодолеть групповой этап.

Наши конкуренты? Германия и Испания. Мне кажется, в четверку сильнейших должна войти сборная Италии. В сложных матчах нам должна помочь удача», – сказал Гризманн.