«Лестер» заменит Варди нападающим «Уотфорда»

Вот это хорошая замена.Пусть Варди катит в Арсенал.Нет ну понял бы если бы он прешёл в какую угодно команду,но почему в Арсенал??
«Лестер» проявляет интерес к нападающему «Уотфорда» Трою Дини. В ближайшее время стороны начнут переговоры. За англичанина «лисы» заплатят 15 миллионов фунтов.
В «Лестере» рассматривают Дини как замену Джейми Варди, который со дня на день должен стать игроком «Арсенала». Даже если руководству клуба удастся уговорить Варди остаться в команде, «лисы» продолжат переговоры с «Уотфордом».
Отметим, в прошедшем сезоне Дини забил 13 мячей в АПЛ.