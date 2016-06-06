«Лестер» заменит Варди нападающим «Уотфорда»

«Лестер» проявляет интерес к нападающему «Уотфорда» Трою Дини. В ближайшее время стороны начнут переговоры. За англичанина «лисы» заплатят 15 миллионов фунтов.

В «Лестере» рассматривают Дини как замену Джейми Варди, который со дня на день должен стать игроком «Арсенала». Даже если руководству клуба удастся уговорить Варди остаться в команде, «лисы» продолжат переговоры с «Уотфордом».

Отметим, в прошедшем сезоне Дини забил 13 мячей в АПЛ.