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    «Лестер» заменит Варди нападающим «Уотфорда»

    «Лестер» проявляет интерес к нападающему «Уотфорда» Трою Дини. В ближайшее время стороны начнут переговоры. За англичанина «лисы» заплатят 15 миллионов фунтов.

    В «Лестере» рассматривают Дини как замену Джейми Варди, который со дня на день должен стать игроком «Арсенала». Даже если руководству клуба удастся уговорить Варди остаться в команде, «лисы» продолжат переговоры с «Уотфордом».

    Отметим, в прошедшем сезоне Дини забил 13 мячей в АПЛ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.06.2016 01:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      Babonk 6 июня 2016, 01:49

      Вот это хорошая замена.Пусть Варди катит в Арсенал.Нет ну понял бы если бы он прешёл в какую угодно команду,но почему в Арсенал??

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      Рейтинг: +8

      Babonk > liverbor82 7 июня 2016, 11:33

      Суки продажные.Только о бабках думают.

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