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    Дзюба: «Натурализация – это неправильно»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к натурализации легионеров.

    «Мое мнение по натурализации? Сразу скажу, что эта точка зрения никак не влияет на мое очень хорошее отношение к самим Нойштедтеру и Гилерме. Рад им, они уже часть команды. Отворачиваться от них, конфликтовать – это глупость. В целом же мое личное мнение, что натурализация – это неправильно. Есть много российских футболистов, которые могут играть за сборную. Но смысла мусолить эту тему уже не вижу, это данность», — сказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2016 10:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2016, 20:43

      Натурализовать проще всего. Взял и дал паспорт. Много ума не надо. А выращивать своих никто не собирается. Это долгосрочная перспектива. А мы же все хотим получить все здесь и сейчас.

      0
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 4 июня 2016, 16:09

      а чем эти двое сделают сборную сильнее? класные игроки играют за свои сборные и вопрос на сколько сократится число переживающих за сборную если будут играть чужие эти хоть и засранцы но свои

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2016, 15:48

      натурализация натурализацией рознь если бы игрок родился в России и жил тут а сам допустим был папуасом из нов.гвинеи но играл бы в футбол лучше любого русского то тогда можно ну не играть же ему за папуасскую сборную

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 июня 2016, 15:33

      я тоже так считаю....

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      Рейтинг: +25

      НиКоКрым 4 июня 2016, 15:22

      Разумный ответ. Но отечественным футболистам всё же чего-то не хватает, может доверия со стороны тренеров и директоров клубов, а может банально работоспособности и самоотдачи.

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      Рейтинг: +2770

      волчарик > НиКоКрым 4 июня 2016, 16:00

      а может лимит и большие зарплаты?

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 июня 2016, 15:04

      Два новых дерева,товарищеский первый показал!Впрочем мы и без него знали,о "усилении" таком)))

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 июня 2016, 14:54

      своих надо растить

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2016, 14:12

      Фернандес ещё на подходе...скоро в сборной будут одни "русские" ели ели говорящие по русски

      -2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > алекс88 4 июня 2016, 14:30

      Это ничем не хуже, чем русские, еле-еле пишущие по-русски (у которых чувство языка не развито достаточно , чтобы понимать: множественное число от существительного "ель" или любого другого существительного НЕ МОЖЕТ в русском языке отвечать на вопрос КАК).

      0
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov > алекс88 4 июня 2016, 14:36

      А если наши, русские, толком и играть-то не хотят. Что ж тогда делать? Позориться? Кто сейчас может сыграть справа в обороне достойно? Один Смольников. А Нойштедтера нужно было еще раньше натурализовать. Потому что в обороне давно проблемы. Игнашевича гнать надо. Березуцкий скоро сгниет. Кого ставить в центр защиты? Слева кроме Жиркова играть некому.
      Комбаров-дно! Нужно и на левый фланг защиты кого то подыскать. В полузащите еще более-менее все в порядке.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Sashka Reshetov 4 июня 2016, 16:49

      Новосельцев...Семёнов....Кудря
      шов....Кузьмин...набиулин...че
      м тебе плохи

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 июня 2016, 14:10

      пока российские игроки научились только зарабатывать футболом,будем богаче будет футбол

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      Рейтинг: +395

      meiram 4 июня 2016, 13:58

      Не надо натурализовывать игроков для сборной, в самой России предостаточно игроков, на которых не обращает внимание главный тренер сборной России со своими пенсионерами в ЦСКА, на примере вратаря Рыжикова, игроков Ростова Джанаева, Новосельцева для защитных линий,поэтому считаю после чемпионата Европы,когда неудачно выступит сборная,нужно поставить Курбана Бекиевича главным тренером сборной со своими взглядами и выбором !

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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov > meiram 4 июня 2016, 14:38

      И нифига Бердыев не покажет. На сборную и так смотреть трудно.

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