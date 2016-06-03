«Легия» нашла замену Черчесову

«Легия» назвала имя нового главного тренера команды, который сменит Станислава Черчесова на этом посту.

Наставником варшавского клуба стал албанский специалист Бесник Хаши. Ранее 44-летний тренер работал в «Андерлехте». С Хаши подписано соглашение на два года.

Напомним, в минувшем сезоне Черчесов привел «Легию» к золотому дублю, но стороны после этого не смогли договориться о продлении контракта.