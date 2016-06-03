«Легия» нашла замену Черчесову

Быстро, однако. Вот у наших эта процедура может занять не один месяц, за примером далеко ходить не надо, Бердыев например ...
«Легия» назвала имя нового главного тренера команды, который сменит Станислава Черчесова на этом посту.
Наставником варшавского клуба стал албанский специалист Бесник Хаши. Ранее 44-летний тренер работал в «Андерлехте». С Хаши подписано соглашение на два года.
Напомним, в минувшем сезоне Черчесов привел «Легию» к золотому дублю, но стороны после этого не смогли договориться о продлении контракта.