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    «Легия» нашла замену Черчесову

    «Легия» назвала имя нового главного тренера команды, который сменит Станислава Черчесова на этом посту.

    Наставником варшавского клуба стал албанский специалист Бесник Хаши. Ранее 44-летний тренер работал в «Андерлехте». С Хаши подписано соглашение на два года.

    Напомним, в минувшем сезоне Черчесов привел «Легию» к золотому дублю, но стороны после этого не смогли договориться о продлении контракта.

    Источник: ФК «Легия»

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    03.06.2016 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 01:26

      Быстро, однако. Вот у наших эта процедура может занять не один месяц, за примером далеко ходить не надо, Бердыев например ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 3 июня 2016, 21:59

      Темная история

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 июня 2016, 21:49

      Сусанин тоже привел ляхов к одному месту и не договорился.

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