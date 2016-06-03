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    Роналду попросил президента «Реала» приобрести Погба

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду считает, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба способен усилить состав мадридской команды. Сообщается, что португальский форвард попросил президента «сливочных» Флорентино Переса приобрести хавбека сборной Франции в испанский клуб в летнее трансферное окно.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также хотел бы видеть своего соотечественника в команде.

    Напомним, что трансферная стоимость Погба составляет 65 миллионов евро. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона».

    Источник: Sport.es

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    03.06.2016 15:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 3 июня 2016, 19:06

      Утята кря кря кря :)
      Не тот он человек, чтоб кого то о чем просить!

      0
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      ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 > tier.tnd 5 июня 2016, 06:56

      Бла бла бла

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 июня 2016, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да, надо. А Роналду в Ювентус,чтоб не умничал.

      -8
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Kulimen 5 июня 2016, 06:55

      Так он же прав.

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