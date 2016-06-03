Гилерме: «Акинфеев — уникальный вратарь»

Вратарь сборной России Гилерме считает Игоря Акинфеева уникальным футболистом. О своем отношении к первому номеру сборной Гилерме рассказал после матча с Чехией (1:2).

«Я согласен с мнением, что Акинфеев — уникальный вратарь. Он большой талант. У него очень много сильных качеств, это очень разноплановый голкипер. Какое качество он перенял бы у Акинфеева? Прежде всего — умение читать игру.

Результат не имел значения, все же это товарищеский матч, тренировочный. Нельзя не отметить, что тренировки у нас были очень тяжелые — мы играли на фоне высоких нагрузок. Теперь же стало полегче. Поэтому, думаю, полегче для нас в физическом плане должен сложиться следующий товарищеский матч — с командой Сербии», — сказал страж ворот.