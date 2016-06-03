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    Казаков: «Адвокат мог заплакать на ровном месте»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал об интересных моментах, которые произошли во время его работы с национальной командой.

    – Когда-то вы отозвались о Адвокате: «Удивительно сентиментальный».

    – Дик мог слезу пустить на ровном месте!

    – Ничего себе.

    – Когда ты входил в круг его доверия, пусть второй или третий, – открывалось неожиданное. Дик оказывался человеком, который за товарищей готов биться с кем угодно. Его очень трогали простые жизненные моменты.

    – Например?

    – Проводы из Петербурга все помнят. На чемпионате Европы в Польше, отыграв матч против греков, Дик зашел на ужин. Прощался с каждым. Глаза тоже были на мокром месте. Голос у него трубный, низкий – иногда не понимаешь, естественное это, или что-то маскирует. Прячет подступивший к горлу комок.

    После Греции мы возвращались с пресс-конференции. Говорю: «Дик, минуту!» Он замер. Продолжаю: «Я всегда буду болеть за тебя персонально. Какой бы клуб ты ни принял. Для меня честь и радость была с тобой работать». Хотя Адвокат – единственный тренер, с которым я ругался в сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 07:59
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