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    Спортивный директор «Барселоны» рассказал о трансферных планах

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился летними трансферными планами каталонцев.

    «Совершенно точно могу сказать, что Дуглас покидает клуб.

    Бартра отличный игрок, но ему необходима игровая практика. Я не хочу, чтобы он уходил, но если это случится, он все равно останется частью клуба», – сказал Фернандес.

    Так же он прокомментировал возможные покупки «каталонцев».

    «С первого июля Денис Суарес – игрок «Барселоны». По Маркиньосу мы не вели и не ведем переговоры ни с футболистом, ни его с клубом.

    Зимой мы старались подписать Нолито, однако ничего не получилось. Мы уважаем игрока и его клуб, поэтому эту тему мы закрываем», – сказал Фернандес.

    Источник: ФК «Барселона»

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    02.06.2016 22:11
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