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    Черчесов: «Не хочу рассказывать о своих планах на будущее»

    Бывший наставник «Легии» Станислав Черчесов не стал раскрывать планов по поводу своей будущей работы.

    – Почему не поехали в отпуск?

    – Я в отпуске. Съездил на 50-летие Стоичкова, посмотрел финалы Кубков Италии и Испании, пару дней побыл дома, теперь здесь, в Инсбруке.

    – Далеко ваш дом от стадиона?

    – Рядом, вот на той горе. Отдохну немного и за работу.

    – За работу где?

    – За работу.

    – Почему не хотите говорить о своем будущем?

    – Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я не хочу.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.06.2016 08:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 июня 2016, 10:14

      После провала Слуцкого ,под руководством Мутко, на Евро 2016 Стасика будут умолять возглавить сборную России.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 июня 2016, 08:52

      Молодей Стас, знает себе цену! )))

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