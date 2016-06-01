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    Черчесов ушел из «Легии»

    Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Легии».

    Сообщается, что расставание произошло по обоюдному согласию сторон. Вместе с наставником из клуба ушел весь тренерский штаб. Напомним, Черчесов привел «Легию» к победе в чемпионате и Кубке Польши.

    «Мы хотим поблагодарить Станислава Черчесова за профессиональное отношение и победы в чемпионате и Кубке страны. Под его руководством в команде были гармония и взаимоуважение. Мы желаем нашему бывшему главному тренеру успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал это событие президент польского клуба Богуслав Леснодорски.

    Источник: ФК «Легия»

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    01.06.2016 19:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +395

      meiram 1 июня 2016, 22:40

      Может Черчесова в "Анжи", он умеет строить добротную команду, которую будуть уважать лидеры чемпионата!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 1 июня 2016, 22:38

      Русофобия в действии ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 1 июня 2016, 22:33

      так в сборную, он там быстро порядок наведёт...хотя наверно у него не получится в сборной из за того что там далеко не всё тренер решает, поссорится с руководством рфс.....хотя мне кажется он бы справился со сборной у него хороший европейский опыт и он реально может выстроить игру и что главное наладить дисциплину.

      1
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      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 1 июня 2016, 22:19

      Ну и куда теперь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Mr.Saladi 1 июня 2016, 22:30

      в сборную =)

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 июня 2016, 21:05

      Ну и? А в ЛЧ с Легией пофеерить было не вариант? Хотя конечно бабло превыше всего...

      0
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      ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > ivanthebest 1 июня 2016, 22:00

      за профессиональное отношение должен быть достойный гонорар. Он ведь не просто деньги отмывать приехал. Что ни говори, а Стас умеет выжимать из команды все соки...
      Бизнес он такой... если работодатель с сотрудником что-то не поделили, стороны могут расторгнуть контракт, и Черчесова никто в Польше не посмеет упрекнуть в этом, так как его клуб добился в этом сезоне всего, что мог.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > ivanthebest 1 июня 2016, 22:02

      При чём тут бабло?! Он хотел качественных усилений под ЛЧ, но...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 июня 2016, 20:53

      красавчик

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 июня 2016, 20:12

      В Анжи будет хороший вариант или Рубин

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > KARAT777 1 июня 2016, 20:14

      Какой на фиг Рубин?! Там уже есть тренер...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 1 июня 2016, 20:10

      В сборную,раз лёня отказывается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 июня 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нехорошо, Станислав Саламович, нехорошо(((

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 июня 2016, 19:55

      ????

      -2
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