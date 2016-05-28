Тренер по физподготовке: «Игроки сборной России хотят меня прибить»

Тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро рассказал о значимости своей работы, когда национальная команда добивается успехов.

– Футболисты благодарят вас, когда цель достигнута и мучения позади?

– Такое было множество раз. И я начинаю жутко гордится, когда это происходит. Мне говорят: «Ты – большая часть успеха, без тебя мы не выиграли бы чемпионат!». «Ну что вы, – отвечаю, – к успеху привели усилия всего коллектива!». А у самого нос от гордости задирается кверху. Честное слово, это дороже денег. Это лучшая благодарность для меня. Высшая! И потому когда я слышу, что футболисты хотят меня прибить, понимаю: двигаюсь исключительно правильным путем.