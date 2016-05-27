Гилерме: «Российский паспорт я делал три года»

Вратарь сборной России Гилерме, который недавно получил российский паспорт, рассказал о своем вызове в команду для участия в Евро-2016.

– Это произошло после заключительного матча сезона против «Мордовии». Я ужинал с моей семьей и получил СМС от моего друга с приятной новостью. Конечно, я очень обрадовался, ведь я по-настоящему хотел попасть в сборную России.

– Был уверенность в том, что вы попадете в этот список, или терзали сомнения?

– Мы все прекрасно знаем, что в российском чемпионате сейчас выступает целый ряд очень сильных вратарей и конкуренция в сборной на этой позиции высокая. Поэтому уверенность была, но явно не стопроцентная. Когда узнал, что еду на ЕВРО, вздохнул с облегчением.

– Как приняли вас в коллективе?

– Просто отлично! Все относятся ко мне очень доброжелательно. Бывает, конечно, что подшучивают надо мной, но исключительно по-доброму. Вообще, атмосфера в коллективе очень теплая.

– Ваши ожидания от Евро?

– У нас качественные игроки, команда высокого уровня. Я считаю, что если мы будем верить в себя, в свой потенциал, у нас есть все, чтобы сыграть хороший ЕВРО.

– Вы очень хорошо говорите по-русски. Как учили язык?

– Начал заниматься с преподавателем, но быстро бросил. По-моему, посетил три урока, где мы учили алфавит, и все. Зато я стал больше общаться с русскими друзьями, партнерами по команде, и пошел прогресс. Если говорить честно, я никогда не любил учить языки. Когда я был маленький, мама заставляла меня три раза в неделю ходить в школу английского языка, но я иногда ее обманывал и прогуливал занятия. Мне совсем не нравилось учить язык, делал это, потому что меня заставляли. Но сегодня я благодарю маму за то, что она так делала. Теперь мне намного легче, ведь чем больше ты знаешь языков, тем легче тебе выучить новый.

– Часто иностранцев в первую очередь учат говорить ругательные слова.

– Мат? Да, это первые слова, которые узнаешь. Меня научили партнеры по команде плохим словам на русском, а я научил их ругаться на португальском.

– Что вам больше всего не хватает в России?

– Пожалуй, солнца. В Москве часто бывает непонятная погода: в один день может быть и солнце, и дождь, и ветер, и все что угодно.

– Долго ли тянулась эпопея с получением российского гражданства?

– Да, очень. Года три точно все это длилось точно. В последний год сдавал экзамен по русскому языку, причем и письменный, и устный. Очень волновался, но в итоге успешно справился. Когда в итоге получил паспорт, был очень рад, что все закончилось хорошо. Как я уже много раз говорил, чувствую себя русским. Хочу использовать свой шанс и принести команде максимум пользы. Собираюсь доказать на поле, что не зря принимал российское гражданство.

– Слышали о традиции «обмыть паспорт»?

– Честно говоря, нет. Это как?

– Ну, скажем так, отпраздновать событие, выпив в честь него.

– Такой традиции я не знал. Но мои партнеры по «Локо» сразу стали спрашивать меня, когда же мы соберемся на ужин по поводу моего паспорта. Пока, к сожалению, не было особо времени отметить. Но все еще впереди!