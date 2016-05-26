Дзюба: «Я уже не львенок, а лев»

Форвард сборной России Артем Дзюба считает себя одним из лидеров национальной команды. По словам футболиста, теперь он должен подтвердить этот статус на Евро-2016.

— Чувствуете себя уже одним из лидеров сборной?

— Могу, конечно, слукавить, чтобы показаться нехвастливым, но скажу честно: чувствую. Помните, четыре года назад, перед чемпионатом Европы, на который я в итоге так и не попал, мы делали с вами интервью, где я назвал себя львенком. Так вот теперь я уже лев. Во всяком случае – по собственным ощущениям. Хотя и понимаю, что статус лидера не дается раз и навсегда – его надо постоянно подтверждать.

— Каковы ваши отношения с прямыми конкурентами по позиции – Смоловым и Кокориным?

— Очень хорошие. Если нам и приходят мысли о конкуренции, то только куда-то глубоко в подсознание.

— С кем больше других здесь общаетесь?

— Со всеми, выделить кого-то не могу. Ну, разве что с братьями чаще контактирую, но все равно не так, как Щенников с Головиным, Самедов с Широковым или Кокорин с Мамаевым.