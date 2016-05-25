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    Бабаев: «Не понимаю, как Слуцкий живет без выходных»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил удивление тем, как работает наставник армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.

    – Главный тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий тоже в отпуске?

    – Нет, он уже во Франции. Я вообще не понимаю, как он живет без выходных. После победы над «Рубином» в «золотом» матче у него был только один день отпуска – между первенством страны и подготовкой к чемпионату Европы.

    – И после Евро-2016 отпуск у него не предвидится?

    – Из Франции он возвращается и сразу на нашу спортивную базу в Ватутинки, готовить ЦСКА к новому сезону.

    – И что, вы не дадите тренеру даже пару отгулов?

    – Может быть, день-два дадим, но он пусть сам решает.

    - В зависимости от того, как сборная выступит?

    - В том числе. Но это шутка. Просто Леонид Викторович любому отдыху предпочитает любимую работу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.05.2016 15:35
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 26 мая 2016, 05:12

      На медьдонии сидит и качается.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 мая 2016, 20:45

      Респект труженнику!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 мая 2016, 18:34

      Такие язвительные алименты,конечно лучше хиддинк,который в отпуске почти весь год,приезжал пару матчей посмотреть,а остальное время на мальдивах,также капелло,адвокат,они просто на курорте смотрели записи чр и 2 матча вживую и зарплата у них в десятки раз выше была,теперь дешевый отечественный тренер,вывел па евро в сложной ситуации и все равно плохой

      2
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      Рейтинг: +358

      Финт > RamonCSKA 26 мая 2016, 12:38

      Всё верно!

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 25 мая 2016, 18:21

      Слуцкинатор

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко > bringing 25 мая 2016, 20:08

      Слуцкаляшка

      0
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      Рейтинг: +28

      УРДАН 25 мая 2016, 18:06

      а что он там цемент тащит?сидит себе

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 25 мая 2016, 16:39

      Вот почему он качаеться на скамейке запасных,что бы не заржаветь)

      1
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 25 мая 2016, 16:39

      Лёня Железо)

      4
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