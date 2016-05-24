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  • Акинфеев: «Греция победила на чемпионате Европы, и нам тоже надо к этому стремиться»

Акинфеев: «Греция победила на чемпионате Европы, и нам тоже надо к этому стремиться»

24 мая 2016, 22:30
5

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от пребывания в швейцарском Бад-Рагаце, где сегодня прошла первая тренировка команды в рамках подготовки к Евро-2016.

– Первая тренировка: солнце, воздух, горы. Удалось продышаться после Москвы?

– Да. Мы прекрасно знали эти места, жили именно в этом отеле перед игрой с Лихтенштейном. Всегда получаю удовольствие в Австрии и Швейцарии, где есть горы. Правда, в первые дни всегда тяжеловато из-за очень чистого воздуха.

– Напрашивается ассоциация с Леогангом, где сборная Хиддинка жила на Евро-2008.

– Леоганг был так давно. Сейчас не могу сопоставить все это. Но я помню, как там было хорошо.

– В Бад-Рагаце есть термальные источники. Купание в них войдет в программу подготовки?

– Думаю, Леонид Викторович скорее на это ответит. Мне же не 60 лет, чтобы купаться в таких источниках. Они для омоложения нужны. А мы еще до этого не дошли.

– Сложилось ощущение, что новичок Нойштедтер держался несколько обособленно на тренировке.

– Нет, почему же. Мы его приняли достаточно хорошо. У нас никогда никакой дедовщины не было. А где он на тренировке держался, вам виднее – вратари занимались на другом поле.

– Как вы отнесетесь, если Нойштедтер будет выходить на позиции центрального защитника?

– Давайте так: все вопросы по игре задавайте Леониду Викторовичу. Как я могу ответить на такой вопрос?

– Вы знали, что в вашей нынешней гостинице жила сборная Греции перед тем, как выиграть Euro-2004?

– Нет, конечно. За Грецией не следили в тот момент. Это ваше дело – следить за командами. А что касается победы… Греция победила на чемпионате Европы, и нам тоже надо к этому стремиться, – сказал Акинфеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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Майор Дзагоев
1464120750
Вот, виден боевой настрой. Побольше сэйвов тебе, Капитан, и поменьше пропущенных мячей!
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Ден 781
1464143541
Очередной позор нас ждёт и максимум 4 игры
Ответить
ManUtd-Volgograd
1464162061
Греции столько денег не платили, сколько вам платят. Они играли ради победы!
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Serjoga
1464184949
Ну тогда во всех отношениях стремитесь за Грецией! Сначала зарплаты уравняйте, может потом за премиальные и играть начнете!
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