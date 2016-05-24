Глушаков: «Сборной России нет разницы, с кем играть»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что национальная команда способна как обыграть сильного оппонента, так и уступить слабому.

«Когда была жеребьевка группы, мы были в отпуске. Сборной России нет разницы, с какими командами играть: мы непредсказуемая сборная и играем всегда от себя, умеем обыгрывать сильных соперников, а со слабыми – неудачно играть. Поэтому не хотел бы говорить о шансах, всегда хочется большего, и чем дальше пройдем, тем лучше. Не хотелось бы говорить громких слов, время покажет, я же не Ванга», – сказал Глушаков.