Головин: «Мы претендуем на второе место в группе, но можем занять первое»

Полузащитник сборной России Александр Головин назвал задачу национальной команды на предстоящий чемпионат Европы. По словам футболиста, он и его партнеры по сборной будут бороться за первое место в группе.

– Все, как обычно. Будем готовиться, тренироваться, стараться показывать хороший результат.

– В каком состоянии находится сборная?

– Я думаю, в хорошем состоянии.

– Как будем выходить из группы?

– Не буду ничего загадывать наперед. Мы претендуем на второе место в группе, но можем занять первое, если будем хорошо выступать. Не сказать, что у нас непроходимые соперники, задача стоит выходить из группы, и мы будем стараться ее выполнить. Главным фаворитом считаю Англию. У англичан в составе много известных игроков, очень звездный состав. Я думаю, с ними будет сложнее, чем с другими командами, но мы готовы.

– Есть ли у вас особое волнение перед Евро?

– Ничего такого не чувствую, хотя это первый крупный турнир для меня.