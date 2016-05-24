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    Лассана Диарра хочет играть в команде Моуринью

    31-летний хавбек Лассана Диарра очень хочет поиграть под руководством Жозе Моуринью. Напомним, что игрок и наставник сотрудничали в «Челси» и мадридском «Реале». Ранее сообщалось, что Диарра принял решение покинуть французский «Марсель», за который он провел последний сезон.

    «Сейчас я свободный агент. Пока точно не могу сказать, где буду играть. Знаю одно – это не «ПСЖ».

    Моуринью? Я отлично знаю этого специалиста. Это тренер, который мне очень нравится. Но посмотрим, что будет дальше», — сказал полузащитник.

    Напомним, что Моуринью близок к назначению наставником «Манчестер Юнайтед».

    Источник: L' Equipe

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    24.05.2016 08:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 24 мая 2016, 10:09

      Губу раскатал, долбаный нигер. Очень высокомерный тип...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 мая 2016, 09:04

      Имеет на то полное право. Игрок-то ведь топовый.

      1
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