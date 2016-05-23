Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    После драки на поле умер футболист аргентинской команды

    В матче региональной лиги чемпионата Аргентины между «Сан Хорхе де Вилья Элиса» и «Дефенсорес де Колон» случилась очередная смерть на поле, сообщает El Dia. Один из футболистов команды из Колона в ходе борьбы непреднамеренно ударил игрока соперников Микаэля Фавре коленом в голову. На защиту своего товарища встала практически вся команда, что привело к массовой потасовке на поле. В ходе ее 24-летний Фавре получил еще один удар по голове и потерял сознание.

    Футболист был вскоре госпитализирован, но спасти его медикам не удалось. После этого двое игроков «Дефенсорес де Колон», участвовавших в потасовке, были доставлены в полицейский участок.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      kex7 23 мая 2016, 11:39

      офигеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 23 мая 2016, 09:47

      Май месяц смертей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 23 мая 2016, 09:38

      пипец...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 23 мая 2016, 09:08

      Да, уж! Печально! У нас тоже в ЦСКА подобная печаль была....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      nikkevin 23 мая 2016, 09:04

      Ребят, у вас в голове есть что? Какие страсти, какие рахитичные, человек умер, а вы такие коменты пишите, и с одного не сильного удара можно убить человека, это дело случая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 23 мая 2016, 09:02

      Вступились..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 23 мая 2016, 08:52

      Вот это Аргентинские страсти...не то что у нас...еле за мячём бегают...поперёк,поперёк,назад
      ....А там ...Люди на поле за команду Жизни отдают и ни чего страшного!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 23 мая 2016, 08:22

      Мдаа,печалище...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 23 мая 2016, 07:31

      Поиграли в футбол....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 мая 2016, 07:28

      Жесть! Горячие южноамериканские парни!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11