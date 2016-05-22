Дзюба: «Нужно хорошо подготовиться, чтобы не быть мальчиками для битья на Евро»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба надеется, что национальная команда сумеет выйти из группового этапа на Евро 2016.

«Счастлив, что сыграю на таком крупном турнире. Надеюсь, что мы, как минимум, из группы выйдем. Если это получится сделать, то будем уже думать, мечтать о том, чтобы сделать что-то большее. Очень хочется проверить себя на чемпионате Европы — на уровне лучших игроков. Поехать на турнир в составе национальной сборной — это огромная ответственность, огромная честь. Мы счастливы, что попали туда. Мы должны хорошо подготовиться к турниру, заложить определенный фундамент, наиграть схемы, чтобы не быть мальчиками для битья и подойти к турниру во всеоружии. Против всех команд будет интересно играть, но первый матч с Англией стоит особняком», — заключил Дзюба.