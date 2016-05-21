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    Врач сборной: «Жиркова рискованно брать на Евро»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил, почему тренерский штаб команды не включил в заявку на Евро-2016 защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

    – Юру уже несколько недель беспокоит ахилл. Периодически он воспаляется у многих футболистов. Правда, жить не мешает. Облегчение какое-то потом наступает. Юра играл на обезболивающих. Проходил постоянно лечение.

    – И вы считаете, его рискованно брать на чемпионат Европы?

    – Да, риск есть. Помните, ситуация с Романом Широковым перед чемпионатом мира? Он же на сборах тоже тренировался. Но закончилось операцией на ахилловом сухожилии. Подобное могло произойти с Юрой. Здоровье игрока важнее всего. Рисковать им никто не имеет права.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2016 22:45
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