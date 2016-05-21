Маццари возглавил «Уотфорд»

Итальянский специалист Вальтер Маццари подписал контракт с «Уотфордом». Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

Для Маццари это будет первая не итальянская команда, которую он возглавит. Ранее тренер работал в «Ливорно», «Реджине», «Сампдории» и «Наполи». Последним клубом специалиста был «Интер», из которого был уволен в ноябре 2014 года.

Напомним, «Уотфорд» в этом сезоне возглавлял Кике Санчес Флорес. Команда заняла 13-е место в АПЛ.