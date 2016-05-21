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    Маццари возглавил «Уотфорд»

    Итальянский специалист Вальтер Маццари подписал контракт с «Уотфордом». Соглашение между сторонами рассчитано на три года.

    Для Маццари это будет первая не итальянская команда, которую он возглавит. Ранее тренер работал в «Ливорно», «Реджине», «Сампдории» и «Наполи». Последним клубом специалиста был «Интер», из которого был уволен в ноябре 2014 года.

    Напомним, «Уотфорд» в этом сезоне возглавлял Кике Санчес Флорес. Команда заняла 13-е место в АПЛ.

    Источник: Calciomercato

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    21.05.2016 00:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 мая 2016, 11:26

      Хороший тренер! Наполи под его руководством был шикарен! Надеюсь и Уотфорд заиграет с ним!

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