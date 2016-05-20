Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Банега перейдет из «Севильи» в «Интер»

    Полузащитник «Севильи» Эвер Банега продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщил вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти.

    «Наш клуб хорошо поработал, ведь мы бесплатно подписали игрока такого уровня.

    Банега является очень универсальным футболистом, который может выступить не только в атаке, но и в оборонительной зоне. Думаю, сейчас он находится на пике своей формы и карьеры. Такие игроки всегда нужны «Интеру», – отметил Дзанетти.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2016 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 20 мая 2016, 15:28

      Старьё,а не новость.. еще неделю назад, если не две, об этом писали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2016, 15:11

      за чем ему это днище миланское

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11