Банега перейдет из «Севильи» в «Интер»

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщил вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти.

«Наш клуб хорошо поработал, ведь мы бесплатно подписали игрока такого уровня.

Банега является очень универсальным футболистом, который может выступить не только в атаке, но и в оборонительной зоне. Думаю, сейчас он находится на пике своей формы и карьеры. Такие игроки всегда нужны «Интеру», – отметил Дзанетти.