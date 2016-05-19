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    Бонуччи и Хедира не сыграют в финале Кубка Италии

    Стал известен состав «Ювентуса», который имеет шансы сыграть против «Милана» в финале Кубка Италии. В него вошли следующие игроки:

    Вратари – Буффон, Рубиньо и Нето,

    Защитники – Кьеллини, Бардзальи, Эвра, Сандро, Ругани и Лихтштайнер,

    Полузащитники – Перейра, Стураро, Лемина, Асамоа, Падоин, Куадрадо, Погба и Эрнанес,

    Нападающие – Дзадза, Мората, Манджукич и Дибала.

    Известно, что в финале не сыграют дисквалифицированный защитник Леонардо Бонуччи, а также полузащитник Сами Хедира, который не успел восстановиться от травмы.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    19.05.2016 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 20 мая 2016, 02:10

      Милан можно дублем обыгрывать

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