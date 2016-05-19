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    В УЕФА недовольны состоянием газона «Сан-Сиро»

    Старший руководитель УЕФА по организации матчей Кит Далтон остался недоволен состоянием газона стадиона «Сан-Сиро», где должен пройти финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» 28 мая.

    «Нам придется решить много проблем, если мы хотим, чтобы поле «Сан-Сиро» было достойно финала. При всем уважении, глава службы по уходу за газоном арены очень молод, но он единственный, кто там этим занимается. В лучшем случае, другие могут выполнять его команды.

    Тем не менее газон будет готов к финалу. Испанские болельщики могут расслабиться. Мы стремимся к очень высокому качеству, хотим совершенства, потому что речь идет о Лиге чемпионов. Я уверен, что это все будет сделано правильно», – заявил Далтон.

    Источник: Marca

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    19.05.2016 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 мая 2016, 20:36

      Плохой газон в финале ЛЧ - это будет просто фиаско.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 19 мая 2016, 16:27

      Милан это конечно север Италии, но не север России. по нашим меркам . там всегда лето

      -3
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