РФС опубликовал график подготовки сборной России к Евро-2016

Стал известен график подготовки сборной России к предстоящему чемпионату Европы во Франции. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Швейцарии с 24 мая по 5 июня.
24 мая, вторник
Общекомандный сбор. Москва.
12.00. Вылет в Швейцарию.
18.00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
25 мая, среда
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ). Возможно общение в микст-зоне.
17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).
26 мая, четверг
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).
27 мая, пятница
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ). Возможно общение в микст-зоне.
17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).
28 мая, суббота
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).
29 мая, воскресенье
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ). Возможно общение в микст-зоне.
17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).
30 мая, понедельник
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для сми).
31 мая, вторник
11:00. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока в отеле Бад Рагац.
12:00. Тренировка на стадионе в Бад Рагаце (открытая для СМИ с 12:00 до 12:15).
Выезд в Инсбрук.
1 июня, среда
18:00. Товарищеский матч Россия – Чехия. Инсбрук. Стадион «Тиволи Нойт».
2 июня, четверг
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
3 июня, пятница
11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
4 июня, суббота
11:00. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока в отеле Бад Рагац.
12:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 12:00 до 12:15).
Вылет в Ниццу.
5 июня, воскресенье
18:00. Товарищеский матч Россия – Сербия. Монако. Стадион «Луи II».
Вылет в Париж.