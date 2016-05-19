РФС опубликовал график подготовки сборной России к Евро-2016

Стал известен график подготовки сборной России к предстоящему чемпионату Европы во Франции. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Швейцарии с 24 мая по 5 июня.

24 мая, вторник

Общекомандный сбор. Москва.

12.00. Вылет в Швейцарию.

18.00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

25 мая, среда

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ). Возможно общение в микст-зоне.

17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).

26 мая, четверг

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).

27 мая, пятница

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ). Возможно общение в микст-зоне.

17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).

28 мая, суббота

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).

29 мая, воскресенье

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ). Возможно общение в микст-зоне.

17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для СМИ).

30 мая, понедельник

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

17:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (закрытая для сми).

31 мая, вторник

11:00. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока в отеле Бад Рагац.

12:00. Тренировка на стадионе в Бад Рагаце (открытая для СМИ с 12:00 до 12:15).

Выезд в Инсбрук.

1 июня, среда

18:00. Товарищеский матч Россия – Чехия. Инсбрук. Стадион «Тиволи Нойт».

2 июня, четверг

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

3 июня, пятница

11:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 11.00 до 11.20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

4 июня, суббота

11:00. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока в отеле Бад Рагац.

12:00. Тренировка на стадионе в Бад-Рагац (открытая для СМИ с 12:00 до 12:15).

Вылет в Ниццу.

5 июня, воскресенье

18:00. Товарищеский матч Россия – Сербия. Монако. Стадион «Луи II».

Вылет в Париж.