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    «Лестер» прибыл в Бангкок в рамках турне по Азии

    В среду утром «Лестер» прибыл в столицу Таиланда Бангкок. Английский клуб отправился в турне в рамках празднования победы в чемпионате Англии. Напомним, что владельцем клуба команды является тайский бизнесмен Вичай Сривадханапрабха.

    Местные болельщики устроили встречу футболистам и тренерам «лис» в международном аэропорту Суварнабхум. С командой отправились в турне по Азии главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери и капитан Уэс Морган. Не полетели в Таиланд Рияд Марез, а также Дэнни Дринкуотер и Джейми Варди, вызванные в сборную Англии для подготовки к Евро-2016.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    18.05.2016 13:52
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