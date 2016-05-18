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    Лига Европы. «Ливерпуль» сойдется с «Севильей» в битве за трофей

    18 апреля в Базеле пройдет финал Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» сразится с «Севильей». Эпатажный Юрген Клопп предпримет попытку завоевать трофей с английской командой в свой первый же сезон на посту наставника мерсисайдцев. Унаи Эмери же постарается выиграть титул второго по значимости европейского турнира в третий раз подряд, что не удавалось сделать еще ни одному специалисту. Оба коллектива не сумели пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, а значит сделают все возможное, чтобы одержать сегодня победу на «Санкт-Якоб Парк».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 20:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17

      kex7 18 мая 2016, 21:41

      Вперед Сева!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 мая 2016, 21:31

      Удачи Ливерпулю! Хочется его увидеть в следующем сезоне в ЛЧ! Это будет бомба, не сомневаюсь, что Клоп сделает отличную команду. Севилья показала уже, что до ЛЧ они не дотягивают, их уровень - это ЛЕ! Так пусть там и играют

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 мая 2016, 20:37

      Севилья, только победа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 18 мая 2016, 20:34

      Ливеру и Клопу победы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 18 мая 2016, 20:03

      Удачи и победы мерсисайдцам! YNWA!

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 18 мая 2016, 13:43

      Ливерпулю удачи! YNWA!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 18 мая 2016, 12:54

      Севилья будет чемпионом. Ливерпуль - легенда, но первые стабильнее играют весь текущий сезон.

      1
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      Рейтинг: +312

      Zly 18 мая 2016, 11:04

      Клоппу и Ливерпулю победы

      0
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