Корнеев: «Не рад тому, что в Лиге чемпионов будет выступать «Ростов», а не «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев остался недоволен тем, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов Россию будет представлять «Ростов».

«Я не рад тому, что в Лиге чемпионов будет выступать «Ростов», а не «Зенит». Питерцы в этом турнире, несомненно, выступили бы лучше. То, как проявят себя подопечные Курбана Бердыева в Лиге чемпионов, будет зависеть от того, насколько команде удастся усилиться. Также немаловажно, сохранится ли костяк команды и тренерский штаб», – отметил Корнеев.