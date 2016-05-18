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  • Корнеев: «Не рад тому, что в Лиге чемпионов будет выступать «Ростов», а не «Зенит»

Корнеев: «Не рад тому, что в Лиге чемпионов будет выступать «Ростов», а не «Зенит»

18 мая 2016, 06:51
75

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев остался недоволен тем, что в следующем розыгрыше Лиги чемпионов Россию будет представлять «Ростов».

«Я не рад тому, что в Лиге чемпионов будет выступать «Ростов», а не «Зенит». Питерцы в этом турнире, несомненно, выступили бы лучше. То, как проявят себя подопечные Курбана Бердыева в Лиге чемпионов, будет зависеть от того, насколько команде удастся усилиться. Также немаловажно, сохранится ли костяк команды и тренерский штаб», – отметил Корнеев.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
Комментарии (75)
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fLame92
1463546499
Хуже чем ЦСКА, в последние годы его выступления в ЛЧ, не будет! Пусть пробуют! Каково же жителям юга России будет впервые сходить на домашние игры ЛЧ на условную Баварию. Будет настоящий праздник для всего региона.
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Пчела 672
1463547116
Хватит везти разговоры для бедных, люди заслужили и люди будут играть, а те кто не вовремя одумался со своим СУПЕР бюджетом, пусть тренируются в ЛЕ! Всё по праву.
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mik1954
1463551906
Если Ростов заслужил, значит так тому и быть... спортивный принцип....
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Kurp
1463552722
Так может пожизнено выступать Зениту в Лиге Чемпионов? И Корнеев будет счастлив. Вообще обнаглели, хотят все оккупировать, что бы у других вообще не было шансов. Лучше предложил бы подбросить денег Ростову из общенационального достояния.
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Black Giz
1463553484
Разговоры в пользу бедных. Недовольство Корнеева у меня размазано где-то на подошве моих башмаков. А я не доволен тем, что Зенит в 1/8 слил одному из самых слабых соперников по этому раунду. И говорить об игре Ростова в ЛЧ будем только по ходу этого турнира, а не загодя.
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VVM1964
1463554088
КАКАЯ ХРЕН РАЗНИЦА КТО БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ В ЛЧ - РЕЗУЛЬТАТ ЯСЕН , А ВОТ В ЛЕ У ЗЕНИТА ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС - НАШ УРОВЕНЬ .
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FanatSerj
1463558717
Сосите в ЛЕ молча.
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Boozman
1463559509
Мляя, как же уже задолбали скулить, что в ЛЧ не попали. Нахрена тогда чемпионат проводить, если в еврокубках "достойны" по мнению некоторых играть одни и те же? Как вы обсираетесь мы уже неоднократно видели, у других такое же право имеется, тем более если заслужили. Объективно говоря, в ЛЧ вообще никаким нашим командам нефиг делать, что коням, что бомжам, что всем остальным. Наш потолок это 1/4 ЛЕ
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B_A_IV
1463560239
на что наиграли там и будут играть
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slavа0508
1463572624
Ну давайте тогда не будем розыгровать первые два места а отдавать их Зениту и ЦСКА,а нам чё провинциалам и ЛЕ хватит ,ТАК ЧТО ЛИ,,А ВОТ ХЕЕЕР ВАМ
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