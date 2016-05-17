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    Агуэро: «Месси рассказал мне про Гвардиолу»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от прихода в клуб Хосепа Гвардиолы.

    «Месси говорил мне, что Гвардиола производит сильное впечатление – это подтвердили и другие игроки, с которыми я разговаривал.

    Лично я с ним не знаком, так что после Кубка Америки посмотрим, что будет. Я думаю, что он оказывает на футболистов сильное давление, и нам как раз это нужно. Думаю, его приход станет важным событием не только для всех игроков, но и для клуба.

    Клуб вкладывает в футболистов большие деньги, так что и тренер должен соответствовать», – сказал Агуэро.

    Источник: Goal.com

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    17.05.2016 23:17
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