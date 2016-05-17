Осинов: «Допинг-проверка «Ростова» – это провокация»

Ребятки, болелы зенита. Вы реально чтоль такие чмошники, или просто говна обожрались? Ответьте, это мне так, чисто поржать)))
Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал проверку всех футболистов ростовской команды на наличие запрещенных препаратов по итогам матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).
«Считаю, что эта проверка – провокация против «Ростова». В ход идут любые средства, все-таки мало кому нравится, что желто-синие забрались так высоко. Не могу понять, почему проверяли только ростовчан? Обследуйте тогда всю Премьер-лигу.
Уверен, что правда будет на стороне «Ростова». А если вдруг что-то и найдут, весь город встанет на сторону команды», – сказал Осинов.