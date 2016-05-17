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    Осинов: «Допинг-проверка «Ростова» – это провокация»

    Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов прокомментировал проверку всех футболистов ростовской команды на наличие запрещенных препаратов по итогам матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

    «Считаю, что эта проверка – провокация против «Ростова». В ход идут любые средства, все-таки мало кому нравится, что желто-синие забрались так высоко. Не могу понять, почему проверяли только ростовчан? Обследуйте тогда всю Премьер-лигу.

    Уверен, что правда будет на стороне «Ростова». А если вдруг что-то и найдут, весь город встанет на сторону команды», – сказал Осинов.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.05.2016 17:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 17 мая 2016, 22:48

      Ребятки, болелы зенита. Вы реально чтоль такие чмошники, или просто говна обожрались? Ответьте, это мне так, чисто поржать)))

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 мая 2016, 17:50

      Ну и что, что встанет? Какой смысл стоять в фнл? Надеюсь не найдут

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