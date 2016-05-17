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    Черчесов: «20 лет польской команды не было в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов рассказал о своей работе в польском чемпионате.

    «20 лет польской команды не было в Лиге чемпионов. В последний раз она там играла в матче, где я принимал участие, тогда «Спартак» выиграл 1:0.

    Здесь практически все команды хорошо играют в контратаке. И в целом, очень хорошо физически готовы, атлетичны. Понятно, что индивидуальностей в России больше, Халков здесь нет. Разница чувствуется в самом классе, но не в борьбе и атлетизме.

    Каково работать в Польше? Работаешь так же, ощущения те же. Особо ничего не меняется. Группа крови не меняется, пульс такой же, да и желание выигрывать все время есть», – сказал Черчесов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.05.2016 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 мая 2016, 18:11

      ну может еще 20 лет не будет туда еще пробиться надо

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 мая 2016, 14:46

      Составитель заголовка, не прогуливай уроки русского языка!

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