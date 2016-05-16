Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФА оштрафовала «Тоттенхэм» на 225 тысяч, «Челси» – на 375 тысяч

    Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения игроков в матче 36-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:2).

    Оба лондонских клуба понесут наказание за неспособность контролировать своих игроков и официальных лиц: «Тоттенхэм» оштрафован на 225 тысяч фунтов, «Челси» – на 375 тысяч.

    Напомним, в той игре футболисты команд вступали в стычки в концовках каждого из таймов.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 16 мая 2016, 22:26

      Одни игроки вели себя как твари,играя х.. знает во что,футболом это не назовешь....но как ни странно их клуб оштрафовали на порядок меньше:-)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 16 мая 2016, 21:43

      Пора уже такие же штрафы в рфпл вводить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 16 мая 2016, 21:13

      Почему эт у Шпор меньше штраф? И Косте чуть глаз не выдернули, и Гуса завалили? Не считается что ли??..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 21:00

      Клубы такими штрафами разбрасывается, а кто то(Лестер, Марез) за такие деньги покупает будущих звезд!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 16 мая 2016, 20:37

      наши типа более не контролируемые поэтому больше? хоть Гуса уронили петухи

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11