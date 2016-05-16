ФА оштрафовала «Тоттенхэм» на 225 тысяч, «Челси» – на 375 тысяч

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения игроков в матче 36-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:2).

Оба лондонских клуба понесут наказание за неспособность контролировать своих игроков и официальных лиц: «Тоттенхэм» оштрафован на 225 тысяч фунтов, «Челси» – на 375 тысяч.

Напомним, в той игре футболисты команд вступали в стычки в концовках каждого из таймов.