Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Около 100 тысяч человек приветствовало нас, когда мы ехали на открытой машине»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов подвел итоги своего первого сезона в польском клубе. Напомним, под руководством Черчесова «Легия» выиграла кубок и чемпионат страны.

    – Вчера долго праздновали, но сегодня уже все в рабочем порядке. Долгий и тяжелый сезон окончен, сейчас вот в магазине покупаю подарки.

    – Сезон получился впечатляющим – два титула в кармане.

    – Он был сложным. Последний матч нам необходимо было выигрывать. На команде сказывалось ожидание чемпионства в 100-летие клуба. Наша задача была успокоить ребят, правильно подготовить их к игре. Удалось и то, и другое. «Легия» сыграла так, как надо, показала хороший футбол, подарила праздник болельщикам.

    – Праздновать победу в чемпионате на улицы вышла вся Варшава?

    – Около 100 тысяч человек приветствовало нас, когда мы ехали на открытой машине. Выглядело все впечатляюще.

    Войцех Ковалевски сказал, что вы добились уважения в Польше. Мариуш Пекарски отметил, что «Легия» сделала правильно, пригласив вас. Льстит оценка специалистов?

    – Не читал их высказывания. Хотелось бы отметить, что я не один тружусь в клубе. У нас есть тренерский штаб, который выполнил большую работу. Со мной пришли Ромащенко, Паников и Стауче, плюс в «Легии» остались те специалисты, кто уже был в команде. Также помогал клуб, который решал организационные вопросы. Я же не покупал ни одного футболиста за свои деньги и не платит им зарплату из своего кармана. И на трибунах я не кричал в поддержку варшавян. Успех в футболе не бывает личным, а вот напортачить ты можешь сам. Так что наша победа в чемпионате – заслуга всех сотрудников клуба.

    – Болельщики, учитывая начало сезона, называют чемпионство чудом. А вы как бы охарактеризовали бы этот успех?

    – Чудес не бывает, есть хорошая работа. С первых минут мы показали друг другу, на что способна команда. Соперник это тоже чувствовал на расстоянии, ведь самое главное – заставить его нервничать. Мы работали на себя, и другие клубы видели наше поступательное движение и ощущали волнение, что привело к сбоям в их результатах, – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 мая 2016, 00:11

      С победой!!!Поздравляю!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11