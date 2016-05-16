Терри: «Я хочу остаться в «Челси»

лучше в атлетико иди, они ближе тебе по духу и по грязной игре
Защитник «Челси» Джон Терри после завершения сезона в английской Премьер-лиге дал понять, что намерен остаться в лондонском клубе.
«Я хочу остаться. Все должны знать, что я не хочу уходить. Планирую завершить в «Челси» свою карьеру. В ближайшие дни буду разговаривать с руководством клуба.
Этот сезон был трудным для нас. Мы прошли через многое, но болельщики всегда поддерживали команду. В следующем году мы будем бороться за чемпионство», – сказал Терри.