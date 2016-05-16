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    Терри: «Я хочу остаться в «Челси»

    Защитник «Челси» Джон Терри после завершения сезона в английской Премьер-лиге дал понять, что намерен остаться в лондонском клубе.

    «Я хочу остаться. Все должны знать, что я не хочу уходить. Планирую завершить в «Челси» свою карьеру. В ближайшие дни буду разговаривать с руководством клуба.

    Этот сезон был трудным для нас. Мы прошли через многое, но болельщики всегда поддерживали команду. В следующем году мы будем бороться за чемпионство», – сказал Терри.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.05.2016 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 мая 2016, 15:25

      лучше в атлетико иди, они ближе тебе по духу и по грязной игре

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