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    «Севилья» предложила контракт Велозу

    «Севилья» предложила контракт хавбеку киевского «Динамо» Мигелю Велозу. Зарплата игрока в случае его согласия будет составлять 850 тысяч евро, информирует Italia News 24.

    Соглашение португальца с украинским клубом истечет в июне этого года, поэтому у него есть право контактировать с любым клубом в качестве свободного агента.

    Велозу уже уведомил руководство «Динамо» о своем намерении вернуться в один из европейских чемпионатов. Отметим, что заработная плата полузащитника в киевском клубе равнялась двум миллионам евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 17 мая 2016, 01:05

      зачем прикрепили к новость к московскому динамо?

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