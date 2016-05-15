«Зенит» – «Локомотив». Все голы

Сегодня в матче 29-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.

1:0 – Халк (пенальти), 10

1:1 – Самедов (пенальти), 45+3