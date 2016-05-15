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    «Зенит» – «Локомотив». Все голы

    Сегодня в матче 29-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.

    1:0 – Халк (пенальти), 10

    1:1 – Самедов (пенальти), 45+3

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 15 мая 2016, 21:01

      От Орлова тошнит уже !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 мая 2016, 20:12

      Стукачам подсуживают..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > андрей андреев 15 мая 2016, 20:55

      Жизнь такой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > DIDI 23 15 мая 2016, 21:48

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 15 мая 2016, 19:54

      спорное пенальти для зенита. очень спорное.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 15 мая 2016, 19:49

      Халка купили чисто бить пенальти

      2
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