«Зенит» – «Локомотив». Все голы

От Орлова тошнит уже !!!
Сегодня в матче 29-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.
1:0 – Халк (пенальти), 10
1:1 – Самедов (пенальти), 45+3
Сегодня в матче 29-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.
1:0 – Халк (пенальти), 10
1:1 – Самедов (пенальти), 45+3
От Орлова тошнит уже !!!
Стукачам подсуживают..
Жизнь такой...
спорное пенальти для зенита. очень спорное.
Халка купили чисто бить пенальти