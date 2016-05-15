Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Лиона»: «Думаю, нам нужно сократить число вылетающих из Лиги 1 команд»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс опроверг информацию о том, что его команда могла намеренно уступить «Реймсу» (1:4) в матче 38-го тура французской Лиги 1, чтобы помочь сопернику в борьбе за выживание. Отметим, что «Лион» к последнему туру чемпионата уже гарантировал себе вторую строчку в турнирной таблице.

    «Мы проиграли не специально. Команда хотела победить, но «Реймс» был хорош и показал, что его вылет несправедлив. Не сказал бы плохих слов в адрес своей команды. Мы играли, но противник бился.

    Думаю, нам нужно сократить число вылетающих команд, потому что неправильно, когда такие хорошие клубы вылетают. С экономической точки зрения для «Реймса» и подобных клубов это тяжело. Если меньше хороших команд будет нас покидать, уровень лиги вырастет», – отметил Оляс.

    Источник: Le Figaro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11