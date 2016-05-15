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    «Манчестер Юнайтед» упустил Санчеса из-за нерешительности

    Стали известны подробности несостоявшегося трансфера полузащитника «Бенфики» Ренату Санчеса в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что из-за нерешительности «красных дьяволов» португальский клуб был вынужден продать футболиста в «Баварию».

    Для самого игрока переход в «МЮ» был приоритетным вариантом, однако «Бенфика» стремилась продать футболиста как можно быстрее, чтобы цена на него не начала снижаться, и на тот момент у «орлов» на руках было только предложение «Баварии».

    Одной из причин нерешительности «МЮ» называют нежелание главного тренера команды Луи ван Гаала отвлекаться на трансферные вопросы до завершения сезона.

    Источник: Skysports

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    15.05.2016 10:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 мая 2016, 16:32

      Хреновому танцору ,яйца мешаются.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 13:27

      ну как всегда, хреновый трениришка вань галька обосралась...

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