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    Санчес и Уилшир могут сменить «Арсенал» на «Манчестер Сити»

    Футболисты «Арсенала» Алексис Санчес и Джек Уилшир заинтересовали «Манчестер Сити». Помимо них «горожане» также планируют приобрести защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза из-за недостатка в команде игроков из Англии.

    Напомним, что в составе «Манчестер Сити» уже есть Самир Насри и Бакари Санья, которые также оказались в своем клубе после выступлений за «Арсенал».

    Источник: Goal.com

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    15.05.2016 07:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +421

      LMI 15 мая 2016, 15:29

      Санчес вполне наверно куда-нибудь и свалит - он чистейший варяг - где бабки и лавры, туда и он. А Джек нет - он наш, и пока приоритетов менять не станет

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 13:00

      менять арсенку на клоунессу вань гальку? ну, это бросто бредятина...

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI > koli4ka 15 мая 2016, 15:28

      ван Галька в МЮ ... Ты чутка попутал

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 15 мая 2016, 12:05

      Нет, сука, даже не смейте! Это будет дикий зашквар.

      0
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      Рейтинг: -22

      Foot OL 15 мая 2016, 11:35

      А могут и не сменить. А если и сменят то что это изменит в наших вшивый жизнях за три рубля. Раньше был футбол - спорт за честь команды и достоинство страны. Сейчас это шлюхи и бизнес а мы все его рабы и отчасти спонсоры того что у Роналдо 10 топовых машин только за то что тренеруется и умеет пинать мяч в сетку из 7 метров. Что он сделал для человечества кроме как поимел с десяток русских моделей шлюшек

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      Рейтинг: +77

      Truly 15 мая 2016, 09:22

      Да и Клиши поигрывает немножко за Сити. А "могут -не могут" - видно будет. Так просто их никуда Арсенал не отдаст.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 мая 2016, 09:18

      правильно, Арсенал всегда будет 3-4 пока будет Венгер во главе!!! )))

      -2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 15 мая 2016, 07:46

      Че никто не скулит, что мс ослабляет конкурентов? А то Все пуканы рвали про Баварию

      0
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz > BlackMurder 15 мая 2016, 07:54

      да не тока если Уилшир пойдет

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      Рейтинг: +90

      greck > BlackMurder 15 мая 2016, 08:04

      Потому что это - Пи3дёшь....а не свершившийся факт...и у МС кроме Арсенала еще 5 конкурентов, всех зае...ся ослаблять....

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