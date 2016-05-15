Санчес и Уилшир могут сменить «Арсенал» на «Манчестер Сити»

Санчес вполне наверно куда-нибудь и свалит - он чистейший варяг - где бабки и лавры, туда и он. А Джек нет - он наш, и пока приоритетов менять не станет
Футболисты «Арсенала» Алексис Санчес и Джек Уилшир заинтересовали «Манчестер Сити». Помимо них «горожане» также планируют приобрести защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза из-за недостатка в команде игроков из Англии.
Напомним, что в составе «Манчестер Сити» уже есть Самир Насри и Бакари Санья, которые также оказались в своем клубе после выступлений за «Арсенал».