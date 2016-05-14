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    Зидан: «Барселона» заслужила чемпионство»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 38-го тура Примеры против «Депортиво» (2:0) подвел итоги выступления команды в чемпионате.

    «Я доволен и горжусь тем, чего нам удалось достичь. У нас были непростые периоды, но мы никогда не сдавались и боролись до конца. Этого я и хотел от игроков.

    Теперь нам нужен отдых. Я горжусь всеми, кто работает в «Реале». Мы не можем отменить тот факт, что «Барселона» стала чемпионом. Они это заслужили», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    14.05.2016 21:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 22:08

      Зизуша, в следующем сезоне будет РЕАЛьно видно, на что ты способен, как тренер, начавший с чистого листа ЛаЛигу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 14 мая 2016, 21:19

      Зидан, как тренер очень достойно ведет себя!

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