Зидан: «Барселона» заслужила чемпионство»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 38-го тура Примеры против «Депортиво» (2:0) подвел итоги выступления команды в чемпионате.

«Я доволен и горжусь тем, чего нам удалось достичь. У нас были непростые периоды, но мы никогда не сдавались и боролись до конца. Этого я и хотел от игроков.

Теперь нам нужен отдых. Я горжусь всеми, кто работает в «Реале». Мы не можем отменить тот факт, что «Барселона» стала чемпионом. Они это заслужили», – сказал Зидан.