Зидан: «Барселона» заслужила чемпионство»

Зизуша, в следующем сезоне будет РЕАЛьно видно, на что ты способен, как тренер, начавший с чистого листа ЛаЛигу...
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 38-го тура Примеры против «Депортиво» (2:0) подвел итоги выступления команды в чемпионате.
«Я доволен и горжусь тем, чего нам удалось достичь. У нас были непростые периоды, но мы никогда не сдавались и боролись до конца. Этого я и хотел от игроков.
Теперь нам нужен отдых. Я горжусь всеми, кто работает в «Реале». Мы не можем отменить тот факт, что «Барселона» стала чемпионом. Они это заслужили», – сказал Зидан.